Tags zuvor war der Dax unter der Last hoher Ölpreise zunächst bis auf 23.797 Punkte abgetaucht. Im Tagesverlauf hatte sich dann aber plötzlich Hoffnung auf eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran breit gemacht. Am Abend liess US-Präsident Trump dann verlauten, dass er einen angeblich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran abgesagt habe.