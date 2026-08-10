Getragen ist die Rally auch von der Hoffnung auf eine Wiederöffnung der Strasse von Hormus. Einen diplomatischen Durchbruch im Iran-Krieg gibt es weiterhin nicht, doch US-Präsident Donald Trump gibt sich gelassen. Der Iran hatte am Samstag Hoffnungen auf eine schnelle Wiedereröffnung der Meerenge für den Schiffsverkehr gedämpft. Die Führung in Teheran stellte neue Bedingungen für Öltransporte aus den Fördergebieten am Persischen Golf.