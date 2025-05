Nach seiner schwungvollen Vortagserholung bleibt der Dax am Dienstag dran an seinem Rekord. Nach verhaltenem Start pirschte sich der deutsche Leitindex zuletzt bis auf gut 70 Punkte an seine Bestmarke von 24.152 Zählern heran. Ungeachtet aller Unsicherheiten weist er im laufenden Jahr schon ein rund 21 Prozent grosses Plus auf, während die US-Börsen im Minus liegen.