Angesichts wieder anziehender Ölpreise hat der Dax am Freitag nachgegeben. Aus dem wegen des verlängerten Ultimatums der USA für den Iran zunächst freundlich erwarteten Handelsstart wurde nichts. Gradmesser für die Stimmung am Markt bleibt der Ölpreis. Und der hält sich - gemessen an der Nordseesorte Brent - mit derzeit rund 109 US-Dollar deutlich über der Marke von 100 Dollar, auch wenn das Hoch vom Montag bei über 114 Dollar bislang nicht überschritten wurde.