Grossen Einfluss auf die anhaltende Nasdaq-Schwäche hat Schwergewicht Nvidia. Für die Aktien des KI-Chipriesen zeichnet sich nach dem Kurssprung vom Montag und dem anschliessenden Rückschlag ein weiterer Verlust von 5,5 Prozent auf 146,80 Dollar ab. Sie waren am Freitag mit 124,50 Dollar auf den tiefsten Stand seit Mai 2025 abgesackt. In ihrem Sog verzeichneten auch andere Halbleitertitel wie Sandisk , Intel und Micron deutliche vorbörsliche Abschläge.