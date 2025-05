Mit robusten Jobdaten im Rücken haben die US-Börsen am Freitag auf ihrem Erholungsweg nochmals einen grossen Schritt getan. Der Leitindex Dow Jones Industrial lag zwei Stunden vor Schluss mit 1,39 Prozent im Plus bei 41.319,43 Punkten. Die Kurskapriolen von Anfang April, als US-Präsident Donald Trump den Märkten einen Zollschock verpasste, sind damit fast wieder aufgeholt. Das Kursbarometer der Wall Street steuert auf den neunten Gewinntag in Folge und ein drei Prozent grosses Wochenplus zu.