Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar saisonüblich auf 2,805 Millionen gestiegen. Das sind 169 000 mehr als im Dezember 2023 und 189'000 mehr als im Januar vorigen Jahres, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Punkte auf 6,1 Prozent. Die Bundesagentur griff bei ihrer Januar-Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 15. des Monats vorlag.

31.01.2024 11:34