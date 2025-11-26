«Das ist keine Gerechtigkeit, das ist Rache», schrieb Vizcarra nach der Urteilsverkündung auf der Nachrichtenplattform X. «Aber sie werden mich nicht brechen. Die Antwort liegt in den Wahlurnen.» Sein Bruder Mario Vizcarra bewirbt sich bei der Präsidentenwahl im kommenden Jahr und will ihn im Falle eines Wahlsiegs begnadigen.