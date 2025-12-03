Die unter Korruptionsverdacht stehende frühere EU-Chefdiplomatin und italienische Aussenministerin Federica Mogherini hat in einer öffentlichen Stellungnahme ihre Unschuld beteuert. «Ich habe vollstes Vertrauen in das Justizsystem und bin überzeugt, dass die Rechtmässigkeit der Handlungen des Kollegs festgestellt werden wird», liess sie die Pressestelle der von ihr geleiteten Eliteuniversität im belgischen Brügge mitteilen. Im Zusammenhang mit dem Ermittlungsverfahren zur Einrichtung der diplomatischen Akademie der EU habe sie am Dienstag ihre Position gegenüber den Ermittlern klargestellt. Selbstverständlich werde sie auch weiterhin mit den Behörden kooperieren.