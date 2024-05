Kosovarische Behörden haben im Norden des Landes sechs Bankfilialen von Geldinstituten aus dem Nachbarland Serbien geschlossen. Deren Tätigkeit betrachtet das Kosovo als illegal. Bei der von der Polizei unterstützten Aktion am Montag stellten Finanzbeamte 1,6 Millionen Euro, 74,7 Millionen serbische Dinar (rund 628'600 Franken) sowie kleinere Beträge in anderen Währungen sicher, wie die in Pristina erscheinende Tageszeitung «Koha Ditore» am Dienstag berichtete.