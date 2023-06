Erstellt wurde die am Mittwoch veröffentlichte Studie von der Hochschule Luzern in Zusammenarbeit mit Raiffeisen und Vontobel. Im Vergleich zur ersten Studie aus dem Jahr 2020 halten die Autoren fest, dass es nun mehr als doppelt so viele Anbieter gibt als vorher. Insbesondere der Markt für digitale Vorsorgelösungen habe sich "sehr dynamisch" entwickelt. Es gebe mittlerweile über 50 digitale Anlage- und Vorsorgelösungen.