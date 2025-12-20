Für die WEF-Sicherheitskosten gilt ein Finanzierungsmodell. Das WEF übernimmt 50 Prozent der Kosten, der Bund 25 Prozent, der Kanton Graubünden 21,7 Prozent und die Gemeinde Davos die verbleibenden 3,3 Prozent. Es gilt ein Kostendach von 9 Millionen Franken. Bei einer Überschreitung sieht das Finanzierungsmodell vor, dass sich der Bund mit zusätzlichen Mitteln beteiligt.