Kosten zwischen Null und 240 Franken

Die jährliche Kostenspanne ist im Ergebnis erstaunlich gross. Klar zeigt sich, dass die konsequente Nutzung der Debit-Karte ohne Bargeldbezug am Bancomaten bei mehr Banken kostenlos angeboten wird als Zahlungen mit Bargeld-Bezug. Wird ausschliesslich in der Schweiz mit Debit-Karte gezahlt, fallen bei 14 Instituten keine Kosten an. Darunter sind beispielsweise Privatkonten der ZKB und anderer Kantonalbanken, der Migros Bank, aber auch Smartphone-Banken wie Alpian oder Neon.