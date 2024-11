Weiter teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mit, die Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen hätten noch nie so viel Pflege benötigt wie 2023. Für jede beherbergte Person seien durchschnittlich 110 Pflegeminuten pro Tag aufgewendet worden, ein Plus von vier Prozent gegenüber 2022.