Der bundesrätliche Tarifeingriff in den Tarmed für ärztliche Leistungen senkte die Kosten um 470 Millionen Franken. Die am 1. Januar 2024 in Kraft tretende Revision zweier Verordnungen fördert den Einsatz billigerer Nachahmermedikamente und Biosimilars, was bis zu 250 Millionen Franken Spareffekt zeitigen soll.