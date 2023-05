Bangalore, 10. Mai (Reuters) - Beyond Meat hat nach Kostensenkungen und Stellenstreichungen seinen Verlust deutlich reduziert. Der Hersteller vegetarischer Burger teilte am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit, im ersten Quartal den Nettofehlbetrag auf 59 Millionen Dollar von 100,5 Millionen Dollar im vergangenen Jahr verringert zu haben. Zudem habe der US-Konzern von einer stärkeren Automatisierung bei der Produktion profitiert. Der Netto-Umsatz fiel dagegen wegen einer schwächeren Nachfrage im Zuge der hohen Inflation um 15,7 Prozent auf 92,2 Millionen Dollar, was über den Analysten-Erwartungen von 90,8 Millionen Dollar lag. Die Beyond-Meat-Aktie stieg nachbörslich um neun Prozent. In dem Markt für pflanzenbasierte Burger und verwandte vegetarische Lebensmittel drängen sich zunehmend etablierte Marken wie Tyson Foods und Kellogg's. (Bericht von Ananya Mariam Rajesh, geschrieben von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)