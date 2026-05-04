Konsolidierung nach Wachstumsphase

Nach dem starken Wachstum in den Jahren 2022 und 2023 befindet sich die KPT laut den Angaben in einer Phase der Konsolidierung und Stabilisierung. Der Kundenbestand in der Grundversicherung liege per Anfang 2026 trotz eines Rückgangs auf 437'000 von rund 470'000 im Jahr zuvor weiterhin über dem Niveau zu Beginn der Strategieperiode, heisst es. Bereits per Anfang 2025 hatte KPT rund 80'000 Versicherte verloren.