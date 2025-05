Gewinn gesteigert

In der Erfolgsrechnung steigerte die KPT das Unternehmensergebnis im Jahr 2024 auf 35 Millionen Franken nach einem Plus von 10 Millionen in 2023. Dazu geführt hätten eine überdurchschnittliche Performance der Kapitalanlagen sowie ein gutes versicherungstechnisches Ergebnis im Geschäft mit Zusatzversicherungen, erklärt die KPT.