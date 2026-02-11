«Seit meinem Eintritt in das Unternehmen habe ich gesehen, dass die Chancen grösser sind als erwartet und dass viele unserer Herausforderungen lösbar sind und in unserer Kontrolle liegen», sagte Cahillane nun laut Mitteilung. Anstatt die Aufspaltung fortzusetzen, will der Manager 600 Millionen US-Dollar (rund 504 Mio Euro) in die Hand nehmen und in das Marketing, die Forschung und Entwicklung sowie in eine «selektive Preisgestaltung» investieren, wie er ankündigte.