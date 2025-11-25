Auch die preisbereinigten Umsätze wuchsen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,1 Prozent. Nominal erlösten die Unternehmen 10,9 Milliarden Euro, ein Plus um 7,4 Prozent. Nach neun Monaten zeichnet sich für das Bauhauptgewerbe ein leichtes Wachstum für das Gesamtjahr ab. Preisbereinigt sind die Umsätze in den ersten drei Quartalen um 1,5 Prozent gewachsen./ceb/DP/jha