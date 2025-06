Ausbauprojekte

Auch heute steht wieder eine Energiewende an, hin zu erneuerbaren Energien. Wasserkraft ist in der Schweiz weiterhin ein Kernelement dieses Wandels. Die KWO verfolgt aktuell verschiedene Projekte. Nebst der Erhöhung der Staumauern am Grimselsee sind dies der Neubau Speichersees im Triftgebiet und eine Vergrösserung des Oberaarsees.