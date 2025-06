Widerstand gegen die «Strombarone»

Ab den den 1950er-Jahren stieg der Strombedarf in der Schweiz rasant an. In den Alpen wurden Staudämme im grossen Stil gebaut. Jahrhundertprojekte wie die Grande Dixence oder die Flutung des Dorfes Marmorera GR beschäftigten die Bevölkerung. Die Kraftwerke brachten Arbeit und Lohn in abgelegene Regionen, waren aber zugleich auch starke Eingriffe in intakte Naturlandschaften und Lebenswelten.