Klug hatte gemäss der Mitteilung Ende Juli beim Bundesamt für Gesundheit die Feststellung der Insolvenz und den Entzug der Bewilligung per 1. Januar 2026 beantragt. Am 6. August habe das BAG die Insolvenzfeststellung bestätigt, teilte Klug mit. Damit könne sie auf ihr gebundenes Vermögen zurückgreifen.
Klug zählt nach eigenen Angaben 9300 Versicherte und hat 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als Grund für die finanziellen Probleme genannt wurde ein starkes Wachstum der Zahl der Versicherten. Erschwerend dazugekommen seien «Unstimmigkeiten bei finanzrelevanten Informationen». Der Geschäftsführerin wurde laut Mitteilung deswegen die operative Leitung entzogen.
(AWP)