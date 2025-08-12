Klug hatte gemäss der Mitteilung Ende Juli beim Bundesamt für Gesundheit die Feststellung der Insolvenz und den Entzug der Bewilligung per 1. Januar 2026 beantragt. Am 6. August habe das BAG die Insolvenzfeststellung bestätigt, teilte Klug mit. Damit könne sie auf ihr gebundenes Vermögen zurückgreifen.