Klug befinde sich seit längerem in finanziellen Schwierigkeiten und stehe deshalb seit zwei Jahren unter verstärkter Aufsicht des BAG, teilte das Bundesamt für Gesundheit in seiner Mitteilung am Dienstag mit. Nach der Entdeckung von nicht verbuchten Leistungen in Höhe von rund 2,4 Millionen Franken habe sich die Lage «unerwartet und entscheidend verschlechtert», so das BAG. Es prüft nun, ob die Vorgänge strafrechtlich relevant sind.