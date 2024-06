Die Schweiz hat mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Verhütung und Bekämpfung des «Human Immunodeficiency Virus» (HIV). 1987 wurde das erste nationale Programm gegen HIV lanciert. Seit 2011 wurden die anderen sexuell übertragenen Infektionen in das Nationale Programm HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen (NPHS) integriert. Per Anfang 2024 wurde das NPHS durch das Programm Naps abgelöst.