Das war zwar so erwartet worden - und die Zahlen für die nächsten Quartale könnten laut dem Bund noch etwas sinken. Dennoch zeigte sich Thomas Christen, stellvertretender BAG-Direktor, am Dienstag in Bern vor den Medien beunruhigt: «Die aktuelle Kostenentwicklung bereitet Sorgen.» Bereits in den drei vorangegangenen Jahren seien die Gesundheitskosten überdurchschnittlich gewachsen.