Von Verfehlungen in der Gesundheitspolitik der Kantone möchte der Präsident der Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) und Basler Gesundheitsdirektor, Lukas Engelberger (Mitte) nicht sprechen. «Die Kantone sind bereit, Verantwortung in Bezug auf die Kosten zu übernehmen, und sie tun dies mit spürbaren Auswirkungen», so der GDK-Präsident. Bei den individuellen Prämienverbilligung hätten die Kantone ihre Pflicht erfüllt.