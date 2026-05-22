Weniger Grundversicherte

Alles in allem nahm die Groupe Mutuel 6,54 Milliarden Franken an Prämien ein, etwas mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Versicherten in der Grundversicherung (OKP) nahm per 1. Januar 2026 um rund 44'000 auf 949'500 ab.