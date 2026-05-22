So hat die Groupe Mutuel in der Grundversicherung (KGV) wieder ein positives versicherungstechnisches Ergebnis von 112 Millionen Franken erzielt, wie dem am Freitag publizierten Geschäftsbericht zu entnehmen ist. Zwar sanken hier die Prämieneinnahmen leicht auf 5,05 Milliarden Franken.
Gleichzeitig gingen aber die KGV-Versicherungsleistungen auf 4,77 Milliarden zurück. Dank einer strengeren Rechnungskontrolle habe man die Kosten um 10,5 Prozent oder 727 Millionen Franken gesenkt, erklärte die Groupe Mutuel.
Bei den Unfall- und Zusatzversicherungen schaute den Angaben zufolge ein Gewinn von 50 Millionen Franken heraus. Das konsolidierte Ergebnis aus Kapitalanlagen weist einen Gewinn von rund 170 Millionen Franken aus, gegenüber 323 Millionen Franken im Vorjahr.
Weniger Grundversicherte
Alles in allem nahm die Groupe Mutuel 6,54 Milliarden Franken an Prämien ein, etwas mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Versicherten in der Grundversicherung (OKP) nahm per 1. Januar 2026 um rund 44'000 auf 949'500 ab.
Zulegen konnte die Gesellschaft in der Unternehmensversicherung. Dort gewann Groupe Mutuel laut den Angaben etwa 600 neue Firmen als Kunden dazu und betreut somit nun rund 31'600 Firmenkunden.
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(AWP)