Der Krankenversicherer Groupe Mutuel ist im Geschäftsjahr 2024 in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Die Gruppe schrieb einen Gewinn in Höhe von 29,3 Millionen Franken nach einem Verlust von 111,5 Millionen im Jahr davor, wie dem am Mittwoch publizierten Finanzbericht zu entnehmen ist. In 2022 hatte mit 486 Millionen ein noch höherer Verlust zu Buche gestanden.