Dabei hätten fast alle Leistungsarten einen Kostenanstieg verzeichnet. Prozentual am stärksten machte sich dies mit einem Anstieg um 14,9 Prozent in den Leistungen der Spitex-Organisationen bemerkbar, gefolgt von der Psychotherapie durch Psychologinnen und Psychologen (+10,9 Prozent) und der Physiotherapie (+7,2 Prozent).