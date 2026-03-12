Beim US-Softwarekonzern Adobe steht nach vielen Jahren ein Chefwechsel an. Shantanu Narayen werde zurücktreten, sobald ein Nachfolger gefunden ist, teilte der Anbieter von Kreativsoftware etwa zur Video- und Fotobearbeitung am Donnerstag nachbörslich im Zuge der Veröffentlichung der Resultate des ersten Geschäftsquartals mit. Der Manager werde aber Verwaltungsratsvorsitzender bleiben. Narayen kam bereits 1998 zur Adobe und führt das Unternehmen seit Dezember 2007. Derweil lief es für das Unternehmen zum Start ins Geschäftsjahr besser als von Analysten erwartet. Der Aktienkurs geriet im nachbörslichen US-Handel allerdings unter Druck.