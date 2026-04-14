Auch Finanzchef Joseph Wolk sprach von einem «wirklich soliden Start». Das Unternehmen ziehe Ausgaben vor, insbesondere für Vertrieb und Marketing neuer Präparate. Dazu zählen Tremfya, das unter anderem gegen die Hautkrankheit Psoriasis eingesetzt wird, sowie das kürzlich übernommene Caplyta zur Behandlung etwa von Schizophrenie. Ziel sei es, die höheren Ausgaben direkt in steigende Umsätze umzuwandeln. Zudem baut der Konzern eine eigene Vertriebsorganisation für die neue Psoriasis-Pille Icotyde auf, die erst kürzlich in den USA zugelassen wurde. Die Nachfrage sei bereits sehr stark, sagte der Manager./tav/jha/