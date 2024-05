Der Kreditkartenanbieter Mastercard erwartet trotz eines überraschend guten ersten Quartals weniger Wachstum im Gesamtjahr. Der Umsatz dürfte 2024 lediglich im unteren Bereich des niedrigen zweistelligen Prozentbereichs zulegen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Purchase (US-Bundesstaat New York) mitteilte. Zuvor hatte das Management das obere Ende der Spanne avisiert. Im Vorjahr erlöste Mastercard 25,1 Milliarden US-Dollar (23,5 Mrd Euro). Im laufenden zweiten Quartal soll der Umsatz im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen. Die Aktie gab im vorbörslichen US-Handel über 4 Prozent nach.