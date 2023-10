Der Kreditversicherer Allianz Trade erwartet mehr Firmenpleiten - weltweit und auch in Deutschland. Für die deutsche Bundesrepublik rechnet er wie bereits im Frühjahr mit einem Anstieg um gut ein Fünftel (22 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr, wie Allianz Trade am Mittwoch mitteilte. «Letztlich ist es aber eine Rückkehr zur Normalität: Am Jahresende dürften die Insolvenzen weiterhin rund fünf Prozent unterhalb des Niveaus von vor der Pandemie 2019 liegen und dieses erst nach einem weiteren Anstieg im kommenden Jahr überschreiten», sagte Milo Bogaerts, Geschäftsführer von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

18.10.2023 14:36