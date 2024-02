Der französische Baustoffkonzern Saint Gobain will Insidern zufolge seinen australischen Konkurrenten CSR übernehmen. Beide Unternehmen führten erste Gespräche und versuchten, mit Beratern eine Übereinkunft zu finden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Saint Gobain habe schon die Finanzierung geregelt. Eine Übernahme von CSR könnte den Franzosen helfen, ihr Geschäft mit Material für Wohn- und Gewerbeimmobilien in Australien und Neuseeland anzukurbeln. Sprecher der beteiligten Unternehmen reagierten zunächst nicht auf Anfragen von Bloomberg.

21.02.2024 07:29