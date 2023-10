Siemens Energy will laut Unternehmenskreisen einen Teil seiner Anteile an einem börsennotierten indischen Ableger an Siemens verkaufen. Es gehe dabei um mehr als die Hälfte der 24 Prozent, die Siemens Energy an der indischen Siemens-Gesellschaft hält. Derzeit ist die Beteiligung 3,3 Milliarden Euro wert. Siemens selbst hält mit 51 Prozent die Mehrheit. Zuvor hatte Bloomberg über den möglichen Verkauf berichtet, auch, dass er noch in dieser Woche angekündigt werden könnte.