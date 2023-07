Die raschen Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank haben die Kreditvergabe profitabler gemacht, was vor allem Unternehmen wie der Commerzbank zugutekommt, die stark auf das Privat- und Firmenkundengeschäft angewiesen sind. Die Commerzbank war lange Zeit eine der am wenigsten profitablen Banken in Europa, und sie hat auch sehr wenig Geld in Form von Dividenden oder Rückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben, seit sie in der Finanzkrise von der deutschen Regierung gerettet wurde. Eine Eigenkapitalrendite von mehr als 10 Prozent würde die Bank näher an das Niveau anderen europäischen Banken heranbringen./mne/jha/