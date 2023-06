Die Aktie drehte am Donnerstagmittag in Reaktion auf die Nachrichten ins Plus und kletterte auf den höchsten Stand seit Ende März 2022. Nachdem die Anteile bis auf 48,88 Euro gestiegen waren, gewannen sie zuletzt noch 2,3 Prozent auf 48,23 Euro. Wenn es zu weiteren Gesprächen komme, sei dies positiv, da die Bereitschaft erkennbar sei, sich mit einem Übernahmeinteressenten auseinanderzusetzen, schrieb Analyst Chris Counihan von Jefferies. Marktteilnehmer hoffen nun auf eine womöglich höhere Offerte, allerdings blieb der Kurs bislang noch deutlich unter dem bereits vor zwei Tagen kolportierten Übernahmepreis.