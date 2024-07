Pistorius hatte mehr und eine Ausnahme dieser Ausgaben von der Schuldenbremse gefordert. «Wir reden von 6,5 bis 7 Milliarden Euro Zusatzbedarf für das kommende Jahr. Der Mehrbedarf wird auch in den Jahren danach weiter aufwachsen, weil das Sondervermögen schon ab Ende dieses Jahres vertraglich gebunden und damit ausgeschöpft sein wird», hatte er im Mai am Rande eines Besuchs in den USA gefordert. Und: «Wir müssen uns ehrlich machen: Ab 2028 wird eine nicht unbeträchtliche zweistellige Milliardenbetragserhöhung nötig sein.»