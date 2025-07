«Massnahmen zur Konsolidierung glaubwürdig unterlegt»

«Aufgrund der Investitionen in Infrastruktur, Sicherheit und Verteidigung in diesem und nächsten Jahr wachsen die Nettoausgaben im deutschen Staatshaushalt deutlich an», betonen die Regierungskreise. In den folgenden Jahren sei ein deutlich geringeres Wachstum der Nettoausgaben vorgesehen. «Damit wird das Ziel der fiskalischen Konsolidierung bis zum Ende des Planungshorizonts des FSP angestrebt. Diese ist mit Massnahmen zur Konsolidierung glaubwürdig unterlegt.»