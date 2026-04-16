Merz will bei dem Treffen weiter auf eine Vereinbarung über ein Ende des Krieges dringen. Deutschland führt dazu Gespräche mit dem Iran. Die Forderungen an die Führung in Teheran sind ein Ende des Nuklearprogramms und der Angriffe auf Israel und die Golfstaaten sowie eine die Öffnung der Strasse von Hormus, ohne dass Zölle für die Durchfahrt von Handelsschiffen erhoben werden./mfi/DP/stw