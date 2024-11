Der Finanzinvestor Triton lotet Kreisen zufolge eine mögliche Übernahme des Wirkstoffentwicklers Evotec aus. Das Unternehmen habe dazu das Gespräch mit Evotecs Vorstand gesucht, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Triton hat seine Beteiligung an Evotec laut einer Stimmrechtsmitteilung vom Montag in der vergangenen Woche von 5,6 auf fast 9,2 Prozent aufgestockt. Nach den Neuigkeiten vom Montag legte die Evotec-Aktie um mehr als ein Fünftel zu. Zuvor hatte sie im bisherigen Jahresverlauf etwa 60 Prozent verloren.