Gleichzeitig brachen die Verkaufszahlen der deutschen Autohersteller in China stark ein, womit auch deren Zulieferer in Schwierigkeiten gerieten. Allein VW lieferte in der Volksrepublik im vergangenen Jahr fast 1,3 Millionen Million Autos weniger als 2018. Webasto zählte zu den deutschen Unternehmen, die im vergangenen Jahrzehnt sehr auf den chinesischen Markt setzten, und hat dort laut Firmenwebseite noch zehn Standorte.