Der Konsumgüterkonzern Henkel befindet sich Insidern zufolge in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Kauf des US-Shampoo-Herstellers Olaplex. Die Düsseldorfer könnten bereits in den kommenden Tagen eine Kauf-Vereinbarung bekannt geben, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Unternehmen verhandelten über einen Preis, der Olaplex mit etwa 2 Dollar pro Aktie bewerte. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen, und die Gespräche könnten auch ohne eine Einigung enden oder sich noch hinziehen, hiess es weiter. Laut Bloomberg ist die Beteiligungsgesellschaft Advent grösster Anteilseigner von Olaplex.