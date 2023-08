Anleger haben ein Scheitern des Zukaufs bereits weitgehend eingepreist. In den USA notierte Aktien von Tower Semiconductor haben dieses Jahr bereits mehr als ein Fünftel an Wert verloren. Am Vorabend schlossen sie bei 33,78 Dollar und damit weit unter dem angebotenen Übernahmepreis von 53 Dollar je Aktie. Der Zeitunterschied von Kalifornien zur mitteleuropäischen Sommerzeit beträgt neun Stunden./men/knd/stk