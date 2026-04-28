Der finnische Aufzughersteller Kone steht Kreisen zufolge kurz vor der Übernahme des Branchenkollegen TK Elevator. Das Unternehmen werde dabei mit 29 Milliarden Euro inklusive Schulden bewertet, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag nach US-Börsenschluss unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine Vereinbarung mit den beiden Finanzinvestoren Advent und Cinven könnte bereits am Mittwoch bekanntgegeben werden. Damit wäre der ebenfalls in Erwägung gezogene Börsengang von TK Elevator vom Tisch.