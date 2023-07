Kering ist neben seiner zuletzt deutlich schwächelnde Hauptmarke Gucci auch für andere Namen wie Saint Laurent, Alexander McQueen oder Bottega Veneta bekannt. Bislang verlief das Jahr für Kering weniger erfolgreich als für die Konkurrenten LVMH und Hermes . Das zeigt sich auch am Aktienkurs: Die Papiere des Luxusunternehmens mit Marken wie Louis Vuitton, Rimowa und Dior gewannen in den vergangenen Monaten mehr als ein Drittel und die Hermes-Scheine legten um 60 Prozent zu. Kering hingegen rutschte in dem Zeitraum um 1,9 Prozent ab.