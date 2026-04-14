Auch China, Ägypten, Saudi-Arabien und die Türkei seien mit beiden Kriegsparteien im Gespräch. Die Länder hätten einen Vorschlag eingebracht, noch in dieser Woche in Islamabad weiterzuverhandeln, hiess es. Den Angaben zufolge hat China dem Iran geraten, sich auf weitere Gespräche einzulassen. Eine offizielle Bestätigung über neue Verhandlungen liegt bisher nicht vor. UN-Generalsekretär António Guterres sagte in New York: «Die Anzeichen deuten darauf hin, dass es höchst wahrscheinlich ist, dass diese Gespräche wieder aufgenommen werden.» Unbestätigten Berichten zufolge steht ein zweites Treffen an diesem Donnerstag im Raum.