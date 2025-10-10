Wie pakistanische Geheimdienstkreise der dpa mitteilten, galten die jüngsten Angriffe dem Kopf der pakistanischen Taliban (TTP), Noor Wali Mehsud. Ob er durch die Angriffe getötet wurde, sei nicht bekannt. Pakistan kämpft seit einer Weile mit steigender Gewalt durch die TTP und wirft den herrschenden Taliban im Nachbarland vor, Kämpfern auf ihrem Boden Schutz zu gewähren. Kabul weist die Vorwürfe zurück./nal/DP/mis