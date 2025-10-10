Die in Afghanistan herrschenden Taliban sprachen von einer Explosion ohne sich zunächst öffentlich zu möglichen Ursachen zu äussern. «In der Stadt Kabul war eine Explosion zu hören», schrieb Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid auf X. Die Ermittlungen liefen, Berichten zu Schäden gäbe es keine. Der afghanische Nachrichtensender Tolonews sprach von schweren Explosionen und Drohnengeräuschen.
Der ehemalige US-Sondergesandte für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, sprach ebenfalls von Angriffen durch Islamabad. «Die heutigen pakistanischen Angriffe auf die afghanische Hauptstadt stellen eine massive Eskalation dar und bergen grosse Risiken», schrieb er auf der Online-Plattform X.
Pakistan hat seit der erneuten Machtübernahme der Taliban im August 2021 mehrere Luftangriffe im Nachbarland durchgeführt, diese zielten bisher jedoch nicht auf die Hauptstadt.
Wie pakistanische Geheimdienstkreise der dpa mitteilten, galten die jüngsten Angriffe dem Kopf der pakistanischen Taliban (TTP), Noor Wali Mehsud. Ob er durch die Angriffe getötet wurde, sei nicht bekannt. Pakistan kämpft seit einer Weile mit steigender Gewalt durch die TTP und wirft den herrschenden Taliban im Nachbarland vor, Kämpfern auf ihrem Boden Schutz zu gewähren. Kabul weist die Vorwürfe zurück./nal/DP/mis
(AWP)