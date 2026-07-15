Der Zahlungsdienst Paypal steht laut Kreisen vor einer möglichen Übernahme. Der Zahlungsabwickler Stripe und der Finanzinvestor Advent hätten über 50 Milliarden US-Dollar für den Fintech-Pionier geboten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Offerte soll einem Eingeweihten zufolge bei rund 60 Dollar je Aktie liegen. Eine Einigung steht aber noch aus und sei auch nicht sicher. Die Aktie legte bereits am Vortag mit entsprechenden Medienberichten deutlich zu und notierte am Mittwoch im US-Handel 17 Prozent im Plus bei über 55 Dollar. Das bedeutet einen Börsenwert von knapp 49 Milliarden Dollar.